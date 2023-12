Foto dall'archivio

Due donne in codice giallo. La vittima aveva 52 anni

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina presto a Vercelli. Lo schianto sarebbe avvenuto tra due vetture in via Giovanni Paolo II: sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 ma per la vittima, un uomo che secondo quanto si apprende aveva 52 anni, non c’è stato nulla da fare. Ferite due donne, trasportate dai sanitari in codice giallo. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata