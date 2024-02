L'attacco era avvenuto per "liberare" un 31enne di origini straniere che doveva essere rimpatriato

Almeno un agente di polizia è rimasto ferito durante l’assalto a una volante davanti alla Questura di Torino, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì. In seguito un gruppo di anarchici ha proseguito con un corteo nelle vie del circondario per poi raccogliersi nuovamente davanti al commissariato. L’attacco era avvenuto per “liberare” un 31enne di origini straniere che doveva essere accompagnato in un CPR e poi essere rimpatriato.

