Lo apprende LaPresse da fonti qualificate

Assalto a una volante di polizia nei pressi della Questura di Torino da parte di alcuni antagonisti, prevalentemente anarchici, per ‘liberare’ un uomo di origini straniere che doveva essere accompagnato in un centro di rimpatrio e poi essere rimpatriato. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate.

“Le conseguenze della presa di posizione di una parte della classe politica sui casi di Pisa e Firenze, senza aspettare quantomeno un minimo di accertamento dei fatti, e imputando sin da subito le colpe sulla polizia di Stato, si traducono oggi nell’assalto alla Questura da parte di gruppi anarchici”. Lo dice il sindacato autonomo di polizia Sap. La segreteria provinciale del Sap, nelle persone dei segretari Antonio Perna e Antonio Gurgigno, “esprime vicinanza ai colleghi che sono rimasti loro malgrado coinvolti in questo brutale assalto, rei solo di dover difendere l’istituzione. Cosa diranno ora i tanti che hanno aspramente criticato l’operato della polizia nelle città toscane? Cosa dirà il sindaco di Torino in merito?”, spiegano in una nota.

