L'allarme arriva dal presidente Nicola Franco

Sessantasette scuole vandalizzate e teatro di furti in poco meno di un anno nel VI Municipio delle Torri di Roma. L’allarme arriva dal presidente Nicola Franco, che in una nota denuncia: “Una dopo l’altra, le scuole dell’infanzia e le primarie subiscono furti da parte di delinquenti che non hanno alcun rispetto per la casa dei bambini. I genitori hanno iniziato a organizzarsi in ronde, la tensione sta salendo e la cittadinanza è giustamente esasperata. Perciò abbiamo chiesto al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e all’Assessore al Bilancio, Silvia Scozzese, di inserire nel piano investimenti 2024-2026, nella prima variazione di bilancio utile, il potenziamento di sicurezza passiva secondo quanto redatto dagli uffici della nostra Direzione Tecnica”.

