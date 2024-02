Altissima allerta in Trentino, chiusa la statale 641

È attesa una importante nevicata che continuerà anche mercoledì: il pericolo di valanghe è forte in molte aree del Nord Italia. Lo rende noto il Soccorso Alpino.

Il limite neve/pioggia sarà inizialmente basso (800-1000 m) ma sarà poi in graduale rialzo fino ai previsti 1400-1600 m in Dolomiti e i 1600-1800 in Prealpi. Pertanto, la prima neve sarà asciutta e quella di fine evento più umida almeno fino a 2000 m di quota. Sono attesi a 1500 m nelle Dolomiti dai 30 ai 45 cm di neve (40-65 cm a 2000 m) e nelle Prealpi dai 10 ai 35 cm con quantitativi anche di 80 cm a 2000 m. Il pericolo di valanghe da martedì è 4- forte per valanghe spontanee di neve fresca e spesso umida che, lungo i percorsi abituali, potranno arrivare anche a bassa quota. La possibilità che si verifichino valanghe sarà diffusa fra i 1600 e i 2000 m di quota, anche lungo i versanti settentrionali. Sono attesi sa martedì pomeriggio e per mercoledì anche grandi valanghe.

Sono da aspettarsi, dice ancora il Soccorso Alpino, anche frequenti valanghe di slittamento al di sotto dei 1800 m di quota.

Nevica su tutto il Trentino con accumuli anche di mezzo metro. Proprio a causa delle intense precipitazioni è stata chiusa al traffico per pericolo valanghe la strada statale 50 del Grappa da San Martino di Castrozza a passo Rolle. Resta chiusa, sempre per rischio valanghivo, la statale 641 del passo Fedaia in località Diga. Attivati presidi di controllo delle dotazioni invernali obbligatorie per la circolazione a Ronc di Moena lungo la statale 346 del passo San Pellegrino e a Carisolo lungo la strada che porta a Madonna di Campiglio.

