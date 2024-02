L'omaggio al funzionario che negli anni dell'occupazione nazista salvò centinaia di ebrei

Domani, martedì 27 febbraio, la città di Diamante renderà omaggio alla Polizia di Stato con il conferimento della cittadinanza onoraria all’alto funzionario della Polizia, Angelo De Fiore, il quale negli anni tragici dell’occupazione nazista si spese mettendo a rischio la propria vita per proteggere e salvare centinaia di ebrei perseguitati e destinati ai campi di sterminio. Sarà inoltre inaugurato un murale realizzato dagli artisti Luigi Perenz e Angela Panetta. Per l’occasione, saranno presenti a Diamante il Capo della Polizia Vittorio Pisani, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, e le più alte autorità civili, militari e religiose della regione.

Il programma

La prima parte dell’iniziativa prevede, alle ore 10, l’inaugurazione del murale dedicato a De Fiore e la benedizione del vescovo monsignor Stefano Rega. La seconda parte della mattinata si svolgerà nell’Istituto d’istruzione secondaria superiore di Diamante e sarà dedicata alla consegna della cittadinanza onoraria di Diamante alla Polizia di Stato, rappresentata dal Capo della Polizia. Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, dichiara: “Il conferimento della cittadinanza onoraria è un gesto di gratitudine per tutti gli uomini e le donne che servono lo Stato nel corpo della Polizia ed è il modo di rendere omaggio alla Polizia di Stato per l’attenzione particolare che ha sempre avuto per la nostra città. Il Commissario Mascherpa, fumetto della Polizia di Stato, è ambientato a Diamante, città che ha ospitato ben tre capi della Polizia, ed è di straordinaria importanza per la nostra comunità la notizia che a Cirella sarà realizzato uno dei due nuovi Commissariati della nostra regione. Con la realizzazione di un murale, Diamante vuole inoltre perpetuare e far conoscere ulteriormente la memoria di Angelo De Fiore, uomo giusto ed eroe che con coraggio e umanità salvò diverse vite dall’orrore dei lager”. La memoria di Angelo De Fiore vede in prima linea l’impegno dell’Associazione Italia-Israele-Cosenza “Un giusto tra le Nazioni”, fortemente voluta da Lucia De Fiore.

