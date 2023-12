Autorevole rappresentante dell'Arma dei Carabinieri che nel corso della sua brillante carriera ha ricoperto importanti incarichi di comando e istituzionali

Diamante conferirà la Cittadinanza Onoraria al Generale dell’Arma dei Carabinieri Oreste Liporace, nel corso del Consiglio Comunale che si terrà in Sessione Straordinaria venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 18.00. Il prestigioso riconoscimento era stato annunciato dal Sindaco, Avv. Ernesto Magorno, nel corso di un recente incontro con gli studenti dell’IISS di Diamante. “La Cittadinanza Onoraria è il doveroso riconoscimento – dichiara il Sindaco – per un autorevole rappresentante dell’Arma che nel corso della sua brillante carriera, grazie alla sua tenacia e alle sue straordinarie competenze, ha ricoperto importanti incarichi di comando e istituzionali ed è stato insignito di prestigiose benemerenze. Un esempio per il nostro territorio, del quale egli è originario, con cui ha un legame fortissimo e mai reciso, e in favore del quale, nel corso della sua carriera, ha operato in maniera encomiabile a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata