Al corteo anche la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno

(LaPresse) Corteo pacifico questo pomeriggio a Milano per chiedere ancora una volta la libertà della Ucraina. La manifestazione ha preso il via intorno alle 14 da Piazza Castello verso piazza San Babila. Un migliaio circa le persone che vi hanno preso parte esibendo bandiere giallo-azzurre. Tra gli striscioni “Credi in Ucraina – Agisci per l’Ucraina”, “Support Ukraine – Save Europe” e “No alla propaganda russa”. Al corteo anche Pina Picierno: “L’Ucraina è Europa. Siamo qui per ribadire gli sforzi delle Istituzioni europee a fornire tutto il sostegno necessario per vincere la guerra contro Putin”, ha detto la vicepresidente del Parlamento Europeo.

