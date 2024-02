Nel pomeriggio Meloni presiederà dall'Ucraina la riunione in video conferenza del G7

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla stazione di Kiev, nel giorno del secondo anniversario dell’invasione. Con le premier sul treno hanno viaggiato anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il primo ministro canadese Justin Trudeau e il premier belga Alexandre De Croo. Nel pomeriggio Meloni presiederà da Kiev la riunione in video conferenza del G7 a cui prenderà parte anche il presidente ucraino Volodumyr Zelensky.

Von der Leyen: “A Kiev per il secondo anniversario di guerra”

“A Kiev per celebrare l’anniversario del secondo anno di guerra della Russia all’Ucraina. E per celebrare la straordinaria resistenza del popolo ucraino”. Così su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che aggiunge: “Oggi più che mai siamo al fianco dell’Ucraina. Finanziariamente, economicamente, militarmente e moralmente. Finché il Paese non sarà finalmente libero”.

Meloni su Navalny: “Responsabilità del regime russo sono chiare”

Sulla morte in prigione di Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa, “mi limito a guardare ai fatti”. Lo dice in una intervista al Giornale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aggiungendo che “se Navalny non fosse stato imprigionato dal governo russo in un carcere siberiano e in condizioni durissime, non solo oggi sarebbe un uomo libero ma anche vivo e in salute. Le responsabilità del regime russo sono chiare”.

“L’Italia, l’Europa e l’Occidente devono continuare ad essere al fianco di Kiev, perché difendere l’Ucraina non vuol dire amare la guerra, ma esattamente il contrario. Vuol dire allontanare la guerra, tutelare il nostro interesse nazionale e impedire che il sistema internazionale fondato sulle regole vada definitivamente in frantumi. Non conviene a nessuno, a noi europei per primi, un mondo nel quale vige il caos e non la forza del diritto” dice ancora la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’intervista al Giornale. “Quando il 24 febbraio di due anni fa la Russia ha invaso l’Ucraina in molti hanno pensato che fossimo davanti ad un ‘cigno nero’ della storia, ovvero un evento del tutto imprevedibile. In realtà, l’invasione russa era la naturale e prevedibile conseguenza della visione neoimperialista di Putin, già manifestata da molti anni e su vari fronti. Ma due anni fa le ambizioni di Mosca si sono infrante contro un vero ‘cigno nero’, l’incredibile resistenza del popolo ucraino. Nei piani di Putin la guerra sarebbe dovuta durare pochissimo e, una volta capitolata l’Ucraina, l’attenzione si sarebbe rivolta ad altri Stati confinanti, non solo europei. Ciò non è successo. L’Ucraina non è capitolata in pochi giorni, ha liberato gran parte del territorio occupato, ha reso inimmaginabile ogni ipotesi di invasione totale e ha inferto alla Russia perdite estremamente ingenti. Obiettivi strategici che la disinformazione russa cerca di nascondere”, osserva Meloni. “Il desiderio di pace dei nostri cittadini è sacrosanto, e lo comprendo perfettamente. Ma ciò che sta accadendo in Ucraina non è qualcosa di lontano da noi nello spazio e nel tempo, è qualcosa di molto più vicino di quanto si possa credere”, e questo “non solo dal punto di vista umano, ma ancor di più da quello geopolitico e di sicurezza”. Dunque “la fine della guerra e la costruzione di una pace giusta e duratura sono i nostri obiettivi. E dobbiamo spendere ogni energia in questa direzione. Ma Putin può essere convinto a sedersi al tavolo dei negoziati solo se viene garantito l’equilibrio delle forze in campo. E questo può essere assicurato solo se l’Italia, l’Europa e l’Occidente continueranno ad aiutare l’Ucraina”, conclude.

