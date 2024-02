Si tratterebbe di un cittadino di nazionalità kosovara

Incidente mortale sul lavoro a Olbia. Un uomo ha perso la vita in un cantiere edile di via Londra nella città gallurese. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un cittadino di nazionalità kosovara del 1981. Ancora non si conoscono i particolari del tragico incidente. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati anche gli ispettori dello Spresal e i carabinieri. Si chiamava Baskim Bitichi, kosovaro di 43 anni, l’operaio morto questo pomeriggio nella caduta da un ponteggio in un cantiere edile di via Londra a Olbia. L’uomo, che non si trovava al lavoro perché ufficialmente in malattia, sarebbe salito su uno dei ponteggi, secondo una prima ricostruzione, per scattare delle fotografie, e avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa 10 metri. Carabinieri e polizia hanno avviato le indagini per scoprire le cause della tragedia, secondo le prime ricostruzioni pare che anche i colleghi non fossero al lavoro in quel momento ma fossero presenti nel cantiere edile. Il complesso residenziale dove è avvenuta la tragedia si chiamerà Londra21.

