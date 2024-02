La segretaria dem: "Il cordoglio non basta, bisogna che le istituzioni intervengano"

Elly Schlein, in Abruzzo a Vasto per sostenere la candidatura a presidente della Regione Abruzzo di Luciano D’Amico, parla della sicurezza sul lavoro. “Abbiamo visto anche in questi giorni nella tragedia del crollo al cantiere dell’Esselunga a Firenze altri morti sul lavoro. Ci stringiamo nuovamente a quelle famiglie ma il cordoglio non basta“, ha aggiunto la segretaria nazionale del Partito democratico. “Bisogna che le istituzioni intervengano. Sappiamo che il Governo vuole preparare alcune misure in questa settimana per un Consiglio dei ministri, il Partito democratico rivolge quindi un appello al Governo: chiediamo di estendere anche al privato le tutele previste nel codice degli appalti pubblici“, ha spiegato.

