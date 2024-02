A Milano situazione critica per il passante ferroviario. Stop anche nel mondo della scuola e dell'Università

Giornata di sciopero indetta dai sindacati autonomi: diversi i temi sul piatto, il principale è quello della guerra a Gaza, ma torna anche il tema della sicurezza sul lavoro dopo gli scioperi più brevi indetti nei giorni scorsi per il crollo di Firenze prima e ieri per un operaio morto schiacciato ad Avellino. I disagi sono soprattutto sui trasporti, a Milano la rete ferroviaria metropolitana (il passante metropolitano) ha risentito dello sciopero già dalle prime ore (nonostante le fasce di sicurezza). Atm non dovrebbe invece essere interessata dallo stop.

Tra gli scioperanti, c’è anche chi appartiene al mondo della scuola e dell’Università. Tra le altre città, a Torino anche all’UniTo infatti alcune sigle (Cub-Flaica tra le altre) hanno indetto sciopero e conferenza stampa.

Sono previste anche manifestazioni, la maggior parte delle quali domani, sabato 24 febbraio: in particolare a Roma e Milano.

L’appello dell’Arci per la manifestazione di sabato

“L’Arci partecipa e invita a partecipare, sulla base del proprio appello, a tutte le manifestazioni che si svolgeranno sabato 24 febbraio:

alle iniziative locali promosse da Rete Pace e Disarmo, Assisi Pace Giusta e Europe for Peace;

alla conferenza promossa a Firenze da Pace e Giustizia in Medio Oriente;

alla manifestazione nazionale promossa a Milano dalle organizzazioni dei giovani palestinesi”.

La situazione a Milano

Il sindacato Si Cobas ha proclamato uno Sciopero Nazionale dalle ore 00:00 alle ore 23:59. L’agitazione sindacale potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso il link: www.trenord.it/trenigarantiti.

