Il passo chiuso per ore alla circolazione

Neve intensa sull’Autostrada del Brennero fino al confine di Stato che è stato chiuso per ore alla circolazione. Sulla corsia nord si registrano 5 chilometri di coda con uscita obbligatoria a Vipiteno fino a quando il passo non tornerà agibile. Nelle immagini i forti disagi anche nel tratto austriaco con l’autostrada che è stata chiusa al traffico. Trenta i chilometri di coda con tutti i mezzi antineve a disposizione che stanno lavorando per ripristinare la viabilità.

