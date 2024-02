In totale 60 persone rimaste coinvolte nello schianto, di cui 9 ferite

A causa della nebbia, un maxitamponamento si è verificato stamani sulla A22 in direzione Modena-Brennero, nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca.

Sono 21 le auto coinvolte e un camion, in totale le persone interessate dall’incidente sono state 60, di cui 9 ferite. In due sono stati portati nell’ospedale Borgo Trento di Verona, in 7 a Mantova. Sul posto sono intervenuti i mezzi di coordinamento di Areu, 2 auto mediche, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

