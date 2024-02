Applausi all'arrivo delle salme nella chiesa di Santa Maria Assunta

A Cisterna di Latina i funerali di Renèe Amato e della mamma Nicoletta Zomparelli, uccise lo scorso 13 febbraio nella cittadina laziale. Le esequie nella chiesa di Santa Maria Assunta, la parrocchia delle vittime. Per il duplice omicidio è in carcere il finanziere 27enne Christian Sodano, ex fidanzato di Desirèe, figlia di Nicoletta e sorella di Renèe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata