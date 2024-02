Così don Paride Bove, parroco di San Valentino

Funerale di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e figlia, uccise lo scorso 13 febbraio nel quartiere San Valentino di Cisterna di Latina da Christian Sodano, maresciallo della Guardia di Finanza di 27 anni e fidanzato di Desyrèe Amato, figlia e sorella delle vittime.

“Chi ama dona vita non la sopprime“. Così don Paride Bove, parroco di San Valentino, nell’omelia. “Oggi invece siamo qui, purtroppo, perché ancora una volta non si è riuscito a capire che cosa significhi amare. Siamo qui perché è stato infangato il nome dell’amore con tutto ciò che amore non è: possesso, assenza di libertà, controllo … e addirittura negazione della vita”, ha sottolineato. Don Bove invita a “non arrendersi al male con la vendetta e con l’odio”. Nicoletta e Renée “davanti a chi non sa amare hanno dimostrato il vero senso dell’amore che sempre difende e custodisce la vita. Nicoletta e Renée hanno scelto di stare dalla parte dell’amore e questo è un grande esempio per tutti noi. ‘Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita’. Nicoletta e Renée hanno dato la loro vita perché hanno amato, tanto amato”.

Tutta la nostra Comunità è rimasta profondamente colpita da alcune assurde circostanze. Tutto è successo alla vigilia di una festa importante: San Valentino. E tra l’altro in un quartiere che porta questo nome. È talmente assurdo questo fatto che difficilmente si può non pensare ad un’opera malvagia oltreumana e che, continuamente, cerca di rendere il cuore dell’uomo duro e incapace di vivere una logica diversa. Ma se da una parte c’è, ed è evidente, quest’opera, dall’altra non si ferma la delicata opera di Dio”. Così don Paride Bove, parroco di San Valentino, nell’omelia per il funerale di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente madre e figlia, uccise lo scorso 13 febbraio nel quartiere San Valentino da Christian Sodano, maresciallo della Guardia di Finanza di 27 anni e fidanzato di Desyrèe Amato, figlia e sorella delle vittime

