Il sostituto procuratore Antonella Pandolfi contesta a De Pau il triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione

Si è aperto questa mattina davanti alla Terza Corte di Assise nell’aula bunker di Rebibbia, il processo a Giandavide De Pau, ex autista del boss Michele Senese, accusato dell’omicidio di tre donne, assassinate il 17 novembre del 2022, nel quartiere Prati a Roma.

Due le vittime di nazionalità cinese, Li Yanrong e Xiuli Guo, massacrate a coltellate in una casa d’appuntamenti in via Riboty. L’altra vittima fu la 65enne Marta Castano Torres, accoltellata nella garconnière di via Durazzo.

Il sostituto procuratore Antonella Pandolfi contesta a De Pau il triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione. La difesa ha richiesto la perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere di De Pau al momento dei delitti e nei periodi precedenti. Sul punto il Collegio si è riservato di decidere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata