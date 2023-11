Prima udienza fissata il 22 febbraio 2024

È stato rinviato a giudizio, con la prima udienza fissata il 22 febbraio 2024 presso l’aula bunker di Rebibbia a Roma, il presunto killer del triplice omicidio di donne avvenuto a novembre del 2022 nel quartiere Prati. Giandavide De Pau, ex autista e guardia del corpo del boss della camorra, Michele Senese, andrà a processo davanti alla III corte d’Assise di Roma con il rito ordinario. Le tre vittime, la 65enne colombiana Marta Castano Torres, Yang Yun Sia, 45 anni, e Li Yan Song, di 55 anni, vennero uccise a coltellate negli appartamenti dove si prostituivano a distanza di poche ore.

“Oggetto principale del dibattimento – ha spiegato il difensore del presunto assassino Alessandro De Federicis – sarà la perizia psichiatrica“, per valutare la compatibilità con il regime carcerario di De Pau. Già la procura, durante le indagini preliminari lo ritenne capace di intendere e di volere. Al momento dell’arresto il presunto assassino disse agli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile: “Ho girovagato per due giorni con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ricordo solo di essere stato nella casa di via Riboty e di avere tamponato la ferita di una delle ragazze e non ricordo di essere stato in via Durazzo”.

