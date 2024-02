Le esequie si sono tenute oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista

Si è tenuto oggi il funerale di Paolo Pasqualini, il 39enne sbranato e ucciso da tre Rottweiler la mattina di domenica 11 febbraio, mentre faceva footing nel bosco. “Siamo alla ricerca di una parola che rompa il silenzio. Il desiderio di vivere è di ogni età, di ogni istante. Paolo faceva grandi sacrifici per farsi un futuro, lavorava, scherzava era sempre sorridente. Non sapeva cantare eppure cantava, così lo ricordano la mamma la sorella e gli amici. Facendo quello che faceva all’improvviso se ne è andato. Cara Simona e Priscilla, cari amici di Paolo, non riusciremo mai a spiegarci questa morte ma da Paolo possiamo imparare ad amare allo stesso modo in cui amava la mamma, la sorella e lo sport”. Così don Donelio, il parroco di Manziana in provincia di Roma. Le esequie si sono tenute oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista a Manziana. Alla cerimonia funebre era presente anche il sindaco del comune alle porte della Capitale.

