La vittima, quando è stata azzannata, stava correndo nel bosco. La salma di Paolo Pasqualini sarà cremata

Sono previsti per giovedì i funerali di Paolo Pasqualini, il 39enne sbranato e ucciso domenica mattina a Manziana da tre Rottweiler. La vittima, quando è stata azzannata stava correndo nel bosco. Secondo quanto apprende LaPresse, oggi pomeriggio la procura della Repubblica di Civitavecchia, ha rilasciato alla famiglia il nulla osta per i funerali e per la successiva cremazione della salma. I proprietari dei cani che erano fuggiti da un’abitazione, sono stati indagati per omicidio colposo e mancata custodia di animali.

