Riparte dopo la sentenza della Consulta il processo per l’omicidio di Giulio Regeni. Davanti al collegio della corte d’Assise di Roma ricomincia uno dei processi più attesi dell’anno che dovrà chiarire la vicenda del ricercatore torturato e ucciso a gennaio del 2016 al Cairo in Egitto.

Una lista di testimoni di elevato spessore istituzionale, del calibro del presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah al-Sisi, dell’ex premier, Matteo Renzi, dell’ex ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, di Marco Minniti, ex ministro degli Interni dei tre capi dei servizi segreti dell’allora segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni e all’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi.

Alla sbarra, seppure in contumacia, ci saranno i quattro imputati; il generale Tariq Sabir, e gli ufficiali Athar Kamal, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdel Sharif tutti 007 del governo egiziano. Per tutti le accuse vanno da concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato fino al sequestro di persona aggravato. Il nodo sulla contumacia dei quattro presunti responsabili è stato sciolto dalla Consulta, che dichiarando illegittimo l’art. 420-bis comma 3 del codice di procedura penale ha riaperto il dibattimento.

Infatti la Corte Costituzionale ha deciso di procedere comunque superando l’ostacolo che impediva al giudice di andare avanti nel processo per i reati commessi con atti di tortura in assenza di prova che gli imputati vengano messi a conoscenza, attraverso le notifiche, dell’esistenza a loro carico di un processo penale. Tre le parti civili costituite, oltre all’avvocatura dello Stato, anche la famiglia di Giulio Regeni che chiede giustizia da otto anni.

Genitori a piazzale Clodio

Sono entrati nella città giudiziaria di piazzale Clodio, Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, il giovane ricercatore ucciso al Cairo nel 2016 da quattro 007 egiziani. Il processo ricomincia oggi dopo la sentenza della Consulta che ha sbloccato il nodo relativo alla questione legata alla contumacia degli imputati. Presente in aula anche l’onorevole Laura Boldrini.

