Nelle liste di accusa e difesa compare anche il presidente egiziano al-Sisi e l'ex ministro degli Interni Minniti

Il presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah al-Sisi, e gli ex presidenti del Consiglio Matteo Renzi e Paolo Gentiloni sono tra i testi citati da accusa e difesa nel nuovo processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo nel 2016, che ripartirà martedì davanti alla prima Corte d’Assise della citta Giudiziaria di Piazzale Clodio a Roma. In aula compariranno anche l’ex ministro degli Interni Marco Minniti, all’epoca responsabile della autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, insieme ai tre ex responsabili dei servizi segreti con l’ex segretaria generale della Farnesina, Elisabetta Belloni e all’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata