Rinviati a giudizio quattro uomini dei servizi segreti egiziani accusati dell’omicidio del ricercatore

“Non sapremmo chi chiamare, noi dovremmo chiamare i nostri clienti, che però non sappiamo dove siano”. Lo ha dichiarato Tranquillino Sarno, uno dei quattro avvocati degli imputati egiziani nel processo Regeni. Oggi rinviati a giudizio i quattro 007 egiziani accusati dell’omicidio del ricercatore. In risposta alle domande dei cronisti in merito all’anomalia di un processo in cui non si può sentire nessuno degli indagati , l’avvocato ha specificato che “La Corte costituzionale ha detto che si può fare”. “Il tribunale di Roma procederà in assenza degli imputati”, ha quindi affermato Sarno, chiarendo che nel caso di condanna spetterà poi alla procura di Roma renderla esecutiva.

