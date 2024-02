Le parole di Gabriele Rubini: "I palestinesi sono considerati subumani da chi occupa quella terra"

Chef Rubio davanti al liceo Ripetta di Roma: “I palestinesi sono considerati subumani dalle persone suprematiste che occupano quella terra. Israele non esiste, è una colonia di insediamento. Non è uno Stato, non è una democrazia. È un regime di apartheid etnocratico e teocratico. Daesh è lo Stato Islamico. Nel 2018 la Knesset, il parlamento israeliano, ha decretato che Israele è uno Stato ebraico. Stessa mer*a, stessa roba. Bisogna dirlo” ha detto Gabriele Rubini, a proposito del conflitto tra Israele e Hamas. L’istituto artistico del centro della Capitale aveva negato un incontro dentro la scuola per dibattere sulla questione palestinese e gli studenti hanno deciso di riunirsi comunque nel cortile davanti all’ingresso con Rubio.

