È stato trovato in possesso di una tanica contenente sangue animale

Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio, è stato fermato dalla Polizia per un controllo ed è stato trovato in possesso di una tanica contenente verosimilmente sangue animale. Chef Rubio era diretto al sit in davanti al ministero degli Affari Esteri organizzato a sostegno della Palestina.

