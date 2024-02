"In arrivo altri trattori”, annuncia il leader di Riscatto Agricolo

“Ci siamo confrontati con tutti i coordinatori. Il presidio di Via Nomentana continuerà. Sono in arrivo anche altri trattori dai presidi esterni che oggi sono venuti a confrontarsi. Eliminiamo tutte le voci che parlano di ‘presidio fermo’ e andiamo avanti ancora più compatti. Alcuni di noi stanno facendo un comunicato stampa in cui esce dal direttivo, ma rimarrà con noi. Siete liberi di prendere le vostre decisioni, nessuno vi obbliga a essere qui. L’amicizia tra noi rimarrà sempre. Il presidio per il momento continua”. Così uno dei leader di Riscatto Agricolo, Salvatore Fais, dopo tre ore di riunione al presidio organizzato da giorni dal movimento su via Nomentana a Roma.

