Presenti un centinaio di attivisti dei centri sociali e dei movimenti studenteschi

Scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine all’esterno della sede della Rai di Napoli in viale Marconi. Circa un centinaio di attivisti dei centri sociali e dei movimenti studenteschi, accorsi per il presidio, sono stati respinti con una carica da parte degli agenti in tenuta anti sommossa.

