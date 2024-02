Da Ivrea a Viareggio, trailine propone una selezioni con i consigli per raggiungere le città italiane

Il carnevale è alle porte e sono tante le mete italiane per festeggiarlo. Trainline, app per la prenotazione di treni e pullman, ha selezionato 8 carnevali lungo tutto lo Stivale.

Un tuffo nel teatro di strada con il carnevale ad Ascoli Piceno

Il carnevale ad Ascoli Piceno inizierà ufficialmente l’8 febbraio, giorno in cui la città prende vita con il taglio del nastro in Piazza del Popolo e in Piazza Arringo. Una delle peculiarità di questo carnevale è la sua vocazione al teatro di strada, un elemento che rende unica la festa marchigiana. I momenti più significativi della settimana si concentrano principalmente l’11 e il 13 febbraio, quando si svolgono concorsi per premiare le installazioni più belle. Quest’anno, la città si prepara al debutto di un nuovo concorso, intitolato a Tonino “Fanfulla”, storico animatore della festa, dove si premierà la migliore performance ed interpretazione creativa, aggiungendo un tocco di innovazione e talento al ricco programma.

A Villa Literno una comunità che celebra il Carnevale con passione

Anche nel 2024, Villa Literno accoglie con entusiasmo la 39° edizione del suo Carnevale, in programma nei giorni 10-11-13 febbraio 2024, considerata una delle manifestazioni più rinomate e vivaci della provincia di Caserta. Con centinaia di figuranti, carri allegorici e cinque giornate di festa, la celebrazione si distingue come una delle più importanti e innovative nel panorama dei Carnevali italiani. Una tradizione avviata nel 1985 che ha consolidato il Carnevale di Villa Literno come la festa di Carnevale più significativa della regione.Inoltre, è anche un vero e proprio laboratorio popolare, riuscendo a coinvolgere attivamente la comunità locale, con cittadini che collaborano alla realizzazione di maschere, accessori, scenografie e costumi, creando un’esperienza autentica. Caserta è raggiungibile grazie ad un treno diretto da Napoli Centrale in meno di un’ora.

Carnevale Ivrea

Nella lista dei carnevali più suggestivi d’Italia, spicca quello di Ivrea, in Piemonte. Un’esperienza straordinaria che ha preso vita il 6 gennaio, seguendo la tradizione con tamburini e pifferai che annunciano l’inizio dei festeggiamenti, coinvolgendo la città fino al 13 febbraio e regalando ai partecipanti una serie di eventi memorabili. Durante i festeggiamenti, la città, dall’11 al 13 febbraio, si trasformerà in un campo di battaglia in cui gli “aranceri” di nove squadre si sfideranno a bordo di carri, lanciando agrumi agli avversari con grande spirito competitivo. Ivrea, con la sua storia e la sua Battaglia delle Arance, si conferma come una delle destinazioni più affascinanti per vivere il Carnevale in modo indimenticabile. È raggiungibile in circa un’ora con un treno diretto da Torino.

Carnevale di Fano: una festa per tutta la famiglia

Fano, città dal Carnevale più antico, guarda al futuro con una visione nuova e divertente, mantenendo sempre il rispetto per la tradizione e il divertimento per tutta la famiglia. “In Viaggio col Vulón” è il titolo che accompagnerà le prossime quattro edizioni, ciascuna con un tema specifico, e per il 2024, si parte con “Fuori dalle Righe… e dagli Spazi!”. Il Carnevale di Fano, iniziato sabato 27 gennaio e in corso fino al 13 febbraio, promette un viaggio all’insegna della stravaganza e della musica, invitando tutti a uscire dagli schemi convenzionali e dagli spazi. Fano è raggiungibile in circa 30 minuti da Rimini con un comodo treno diretto.

“Pulenta e sciriuii” sotto i colori del Carnevale di Domodossola

La città di Domodossola si prepara ad accogliere un Carnevale ricco di storia e di divertimento, previsto fino al 13 febbraio. La manifestazione offre una serie di appuntamenti coinvolgenti che abbracciano diversi gusti ed età. Fino a venerdì 9 febbraio le maschere cittadine,Il Togn e la Cia , personaggi storici del Carnevale Domese, faranno visita alle scuole d’infanzia e primarie, portando gioia e allegria tra i più piccoli. Domenica 11 febbraio la Piazza Mercato sarà il palcoscenico del tradizionale appuntamento con “ pulenta e sciriuii”, celebrando la buona cucina e la convivialità. Domodossola è raggiungibile in treno in poco più di un’ora partendo dalla stazione di Milano.

La rinascita del Carnevale è a Crema

Il Carnevale Cremasco del 2024 si presenta come un evento all’insegna del rinnovamento, che si articolerà ancora nelle prossime 2 domeniche: 11 e 18 febbraio. Dopo il ritorno molto atteso della festa nel 2023, a seguito di due anni di pausa dovuti alla pandemia, gli organizzatori promettono un cambio significativo e importanti novità. Il lavoro di circa una ventina di volontari, tra artigiani, ingegneri, elettricisti, carpentieri, falegnami e pittori si riflette nei dettagli delle maschere di cartapesta e nei meccanismi dei carri, frutto di mesi di dedizione e impegno. Crema è raggiungibile in treno in meno di un’ora partendo da Milano.

Oriente in laguna con il Carnevale di Venezia celebra Marco Polo

Per gli amanti dei carnevali più tradizionali, quello di Venezia ha preso vita lo scorso 27 gennaio e continuerà fino al prossimo 13 febbraio, animando le acque della Laguna di colori e festeggiamenti. Il tema di questa edizione si ispira all’Oriente, in onore del 700° anniversario della scomparsa di Marco Polo. Un’esperienza visiva unica che trasformerà la Laguna in uno scenario magico. Venezia è raggiungibile in poco meno di 2 ore e mezza da Trieste con un comodo treno diretto.

Il Carnevale di Viareggio

Il Carnevale di Viareggio, in corso dal 3 al 24 febbraio sul lungomare della città, continua a catturare anno dopo anno l’attenzione di visitatori provenienti da tutto il mondo. Rinomato per i suoi giganti di cartapesta, quest’anno tra le sorprese e le ‘chicche’ presenta due carri: uno ispirato a “Jurassic Park” per celebrare i 30 anni di uno dei film più celebri di Steven Spielberg e un altro che affronta il tema dell’intelligenza artificiale, intitolato “Svegl-I.A.!”. Il carnevale di Viareggio è un’occasione unica per immergersi nella tradizione e nell’arte, raggiungibile in un’ora e mezza con un treno in partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella.

