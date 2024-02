I manifestanti: "Dargen e Ghali interpretano la volontà del popolo italiano"

Flash mob di protesta delle associazioni di studenti Cambiare Rotta e Opposizione Studentesca Alternativa sotto la sede Rai a Roma in viale Mazzini. La manifestazione è stata convocata per protestare contro la lettura, da parte di Mara Venier a ‘Domenica In’ in diretta da Sanremo, di un comunicato in cui l’ad Rai Roberto Sergio afferma: “La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta”.

Uno degli studenti presenti, Federico Manetti, denuncia: “La questione palestinese viene affrontata dai nostri media, come la Rai, solamente da un punto di vista, quello israeliano”, “il popolo palestinese sta subendo negli ultimi mesi un vero e proprio genocidio”. In merito invece ai messaggi di solidarietà per la popolazione di Gaza da parte di Ghali e Dargen D’Amico sul palco del festival, Manetti ha detto: “Pensiamo che siano stati coraggiosi e quelle parole interpretano la volontà generale del popolo italiano”.

