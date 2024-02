Il leader di Riscatto agricolo viene ricevuto lunedì in mattinata dal ministro Lollobrigida

Salvatore Fais, leader di Riscatto agricolo dal presidio degli agricoltori di via Nomentana, a Roma, ha ribadito l’importanza della protesta confermando però l’intenzione di non partecipare alla manifestazione di giovedì nella capitale. “Noi rimarremo nel presidio perché non vogliamo venga strumentalizzati i nostri sforzi – ha detto Fais – Oltre al tavolo di confronto permanente abbiamo chiesto anche una tabella che indichi il minimo il costo di vendita del prodotto. Oggi cominciamo a fare anche l’orto, tempo ne abbiamo – ha continuato – Stiamo organizzando la rotazione dei trattori e siamo disposti a stare qui anche a lungo. Abbiamo dato il limite di questa settimana, ci devono dare risposte altrimenti aumenteremo il numero dei trattori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata