Giacomelli si dimette ma Calvani smentisce: "Non sono membri del direttivo, non è possibile"

Sale la tensione all’interno del CRA (Comitati Riuniti Agricoli), uno dei gruppi leader della protesta degli agricoltori, in vista della manifestazione indetta per giovedì 15 al Circo Massimo, a Roma. Nella giornata di domenica LaPresse ha raccolto la voce di alcuni dissidenti del CRA che in mattinata hanno raggiunto il presidio stabile di via Nomentana 1111. In particolare Luca Giacomelli ha affermato: “Stamattina ho dato le dimissioni dal direttivo”, spiegando che “la cosa scatenante è stata la non chiusura ai gruppi di estrema destra che girano intorno Roma nelle manifestazioni programmate per giovedì” e che, infatti, in piazza non ci saranno “solo agricoltori”. Per questo motivo, secondo Giacomelli, “il gruppo non è affidabile”.

Il leader del CRA Danilo Calvani ha smentito: “Non sono membri di nessun direttivo. Siamo otto persone e siamo tutti insieme, non è possibile. Posso smentire categoricamente”. “È un gioco sporco che stanno facendo, perché si sono spaccati loro lì e allora cercano di dire che ci siamo spaccati noi perché abbiamo indetto questa manifestazione. Assolutamente no”.

Il dirigente poi ha spiegato la posizione di Giacomelli all’interno del gruppo: “Loro avevano aderito ad aprire dei presidi a nome del CRA a Grosseto”, chiarendo come il direttivo dell’associazione sia lo stesso registrato nel 2007 all’Agenzia delle Entrate. “Un conto è stare dentro un presidio, un conto è stare nel direttivo. Queste sono falsità”, ha affermato Calvani mostrando l’atto costitutivo dell’associazione, datato 1° marzo 2007. Nel documento non compare né come socio fondatore, né con qualsiasi altra carica, il nome di Luca Giacomelli.

Giacomelli poi ha presentato un atto inviato alla Questura di Latina, provincia in cui è presente Pontinia, comune in cui è registrata la sede legale dell’associazione. Dalle carte si evince che in data 7 gennaio 2024 veniva “costituito il comitato cittadino nazionale denominato CRA”: presidente dell’associazione Danilo Calvani e tra i consiglieri iscritti risulta anche Luca Giacomelli. “Di quei nomi ne sono usciti altri tre: L.N, F.M, A.C.”. “Questo è un documento ufficiale, oggi le dimissioni sono avvenute in via verbale. Non c’è bisogno di essere accertate in quanto non siamo un gruppo formalmente riconosciuto da nessuno. Non abbiamo più nulla a che fare con il CRA”.

“Il direttivo alla nascita era composto da cinque persone, mi pare, nel 2003″, ha aggiunto Giacomelli. Il documento è ufficiale”.

