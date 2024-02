Un corteo di mezzi agricoli ha sfilato davanti alla sede dell'Eurocamera

La protesta degli agricoltori è arrivata a Strasburgo dove si sta svolgendo la plenaria del Parlamento europeo. Come si vede in diversi video pubblicati sui social, un corteo di trattori ha sfilato davanti alla sede dell’Eurocamera, mentre in seguito un gruppo di manifestanti ha bloccato la sede stradale e i binari del tram, con cartelli contro gli Ogm e le nuove tecniche genomiche, in discussione proprio oggi alla plenaria. “Nessuna deregolamentazione delle nuove Ngt. Nessun brevetto sui semi. Con grandi interventi di eurodeputati, agricoltori, apicoltori. Messaggio chiave: rifiutare questa proposta”, scrive il Corporate Europe Observatory sul suo profilo.

La protesta dei trattori continua anche in Italia. A Roma si stanno riversando numerosi manifestanti in attesa del grande corteo fissato per giovedì 8 febbraio. Coinvolta anche la provincia della Capitale dove sono stati organizzati alcuni presidi, in particolare a Torrimpietra, Civitavecchia, Fiano e Albano.

“Vogliamo tavolo permanente con ministro”

“Il nostro obiettivo è un tavolo tecnico permanente con il governo e con il ministro perché i punti da affrontare sono davvero tanti in agricoltura: è una categoria lasciata morire. Negli ultimi 30 anni non ha mai avuto una possibilità di ripresa”, ha detto su Rai Radio 1 Andrea Papa, uno dei leader degli agricoltori che protestano sui trattori, arrivati a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata