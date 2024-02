Un giornalista di LaPresse a bordo del mezzo di un coltivatore di Pisa: "Vogliamo che la nostra vita migliori

In viaggio a bordo di un trattore nel centro di Roma con gli agricoltori, che protestano contro il governo e l’Unione europea, chiedendo la revisione del Green Deal europeo, il contrasto alla concorrenza sleale e alla diffusione di “cibi sintetici” e il riconoscimento del valore del Made in Italy. Un giornalista di LaPresse ha viaggiato insieme a Andrea Conti, agricoltore di Pisa che si trova al presidio di via Nomentana. Insieme ad altri tre trattori ha fatto il giro del centro di Roma, passando davanti ad alcuni dei luoghi più iconici della capitale, per poi fare ritorno al presidio. “Da questa lotta mi aspetto che migliori la nostra vita, che vengano accolte le nostre richiesta, che finisca la concorrenza sleale, che venga abbassato il costo del gasolio”, spiega Conti mentre viaggia per le strade di Roma a bordo del suo trattore.

