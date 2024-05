Roma, 16 mag. (LaPresse) – “Dall’inizio dell’anno sono giunti sulle nostre coste 18.435 migranti a fronte dei 45.507 dello scorso anno, con una diminuzione pari a circa il 60 per cento, risultato confermato anche dalle recenti analisi di Frontex”. Sono i dati forniti dal ministro dell’Interno, Matteo Pintedosi, nel corso del questione time al Senato. “Ciò si deve, innanzitutto, sul versante internazionale, al nuovo impulso impresso alle iniziative di collaborazione con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori – prosegue il ministro -. Considero molto importante l’incontro che ho avuto lo scorso 2 maggio con i Ministri degli interni di Algeria, Libia, e Tunisia perché ha posto le basi per l’avvio di un processo di dialogo regionale nel Nord Africa, con l’obiettivo di coordinare gli sforzi per presidiare più efficacemente le frontiere nell’area del Sahel e di rafforzare la strategia per i rimpatri volontari assistiti grazie alla cabina di regia che si è riunita proprio nella giornata di ieri al Viminale, anche con la presenza di Oim e Unhcr”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata