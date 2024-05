Caserta, 16 mag. (LaPresse) – Tragedia questa mattina nel casertano, dove un 15enne ha perso la vita dopo un tuffo in piscina. È accaduto in un condominio di Castel Volturno, dove il giovane si era recato con gli amici per trascorrere una mattinata presso la piscina condominiale (che, a quanto si apprende, consentirebbe anche l’accesso esterno pagando un biglietto). Intorno alle 11:30, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino, originario di Capua, si sarebbe tuffato, ma non sarebbe più riemerso. Gli amici pensavano ad uno scherzo, ma quando hanno visto il corpo del ragazzo galleggiare hanno allertato i soccorsi. Per il 15enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini anche sulla gestione della piscina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata