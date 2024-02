La protesta arriva anche a Sanremo. Amadeus questa sera leggerà un comunicato ma i manifestanti minacciano: "Senza palco sarà invasione"

Riscatto Agricolo conferma il corteo di questa sera sul Grande Raccordo Anulare di Roma. “Sfileremo con tutti i 500 trattori che si trovano al presidio di via Nomentana” spiega a LaPresse Salvatore Fais, uno dei portavoce toscani della protesta. “L’accordo verbale con la Questura c’è, manca solo l’ufficialità”, aggiunge Fais. L’orario di partenza dovrebbe essere tra le 20 e le 21.

4 trattori per attraversare Roma

“Questa mattina – intorno alle 10 – partiremo con 4 mezzi in rappresentanza del nostro gruppo senza creare disagio e scompiglio“. Così Roberto Rosati di Riscatto Agricolo: “Attraverseremo dei punti ‘cardinali’ di Roma poi saranno le forze dell’ordine a dirci dove è meglio passare. In merito all’incontro con il ministro Lollobrigida: “Speriamo ci sia a breve”, precisa l’agricoltore.

La protesta degli agricoltori a Sanremo

E la protesta degli agricoltori sale anche sul palco dell’Ariston, gli agricoltori però restano fuori. A farsene portavoce sarà lo stesso Amadeus, che nei giorni scorsi si era detto più volte disponibile ad ospitarli al Festival. Ma alla fine lo farà soltanto attraverso un comunicato: e anche su quello ci sono voluti due giorni di trattative e riflessioni per trovare un accordo sui contenuti. Alla fine la quadra è stata trovata, e non è chiaro se frutto di un compromesso degli agricoltori con la Rai o con la questura, o con entrambe.

Sta di fatto che già due notti fa i trattori erano partiti da Milano e all’alba di ieri erano alle porte di Sanremo. Senza alcuna velleità, tuttavia, si sono accontentati di entrare dalla porta secondaria dell’Ariston, per voce del conduttore dell’evento televisivo visto da oltre dieci milioni di italiani. Irromperanno questa sera, nella serata unica dei duetti, e si augurano che tra una cover e l’altra siano inseriti in una fascia oraria abbastanza centrale da poter arrivare al maggior numero di persone e “sensibilizzare” l’opinione pubblica sulla loro lotta e sui motivi della protesta. “Siamo arrivati alle sei di ieri mattina alle porte di Sanremo, dopo aver fatto più di 250km”, anticipava all’alba di ieri a LaPresse Filippo Goglio, uno dei leader del movimento Riscatto Agricolo, partito due sere fa da Melegnano in provincia di Milano. “Al momento sono sette trattori da Milano e cinque partiti dal presidio di Brescia. Siamo determinati a restare qui fino a quando non ci daranno una risposta”, ha concluso.

La risposta è arrivata qualche ora dopo, con la Rai che con una nota annunciava che “le istanze degli agricoltori troveranno voce all’Ariston nonostante l’estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco, Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo”. Dunque, manifestazione ‘statica’, come era stato anticipato dalla questura il giorno prima. Per ordine pubblico, ma anche per quella “estrema frammentazione” della categoria che fin dall’inizio ha tolto punti di riferimento alla Rai nel trovare un vero interlocutore.

La decisione però non piace agli agricoltori e in una nota Riscatto Agricolo minaccia di passare alle maniere dure: “Se non potremo salire sul palco dell’Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo, a partire da oggi, tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che già si stanno organizzando per, potenzialmente, raggiungere Sanremo entro venerdì o sabato mattina“. La minaccia di Riscatto Agricolo ha subito fatto alzare il livello di allerta alla questura di Imperia, che a LaPresse ha affermato: “Per il momento la situazione è tranquilla ma è stato proposto di istituire un presidio rafforzato di sicurezza in occasione della protesta, anche per il notturno. Per far fronte a ogni evenienza”.

Un primo assaggio è arrivato già ieri, quando i contestatori hanno fatto ingresso sul green carpet con la mucca Ercolina prima di essere fermati, pochi metri dopo, dalla sicurezza del Festival. Decisa l’adesione di Al Bano alla protesta: “Mi auguro – sottolinea a LaPresse – che all’Ariston facciano cantare anche gli agricoltori perché è giusto che ci siano. Questa situazione io la sto vivendo in prima persona perché so cosa vuol dire essere un agricoltore, so quanto ho sofferto su quella terra, so quanto mi costa la terra oggi e le richieste che fanno gli agricoltori sono sacrosante e penso sempre a un fattore”.

