L'uomo è in stato di fermo

Il figlio di Santina, la donna di 78 anni è stata trovata morta in casa ieri a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia ha confessato nella notte durante un interrogatorio di aver ucciso la mamma. L’uomo, Mauro Pedrotti ha 58 anni ed è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario premeditato.

I carabinieri erano intervenuti ieri, dopo che i vicini avevano chiamato Pedrotti, allertati da alcuni rumori. A trovare il corpo della donna è stata la nuora. La donna è stata trovata con uno straccio al collo.

