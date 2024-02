Foto dall'archivio

Sul posto i carabinieri, la scientifica e il pubblico ministero

Stamattina una donna di 78 anni è stata trovata morta in casa a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. Sul posto i carabinieri, la scientifica e il pubblico ministero. Da quanto si apprende sul corpo della donna ci sarebbero segni di violenza che farebbero pensare a un omicidio. Indagini in corso.

