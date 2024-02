L'associazione dei consumatori presenterà una istanza d’accesso all'albergo per capire la natura dei rapporti tra l’influencer e l’hotel

“Nessun ‘effetto Ferragni’ per l’Hotellerie de Mascognaz e nessun boom di prenotazioni per la struttura alberghiera“. Lo rivela oggi il Codacons, che smentisce quanto emerso nelle ultime ore secondo cui, a seguito della pubblicità all’hotel fatta da Chiara Ferragni, si sarebbe registrata una impennata di prenotazioni in favore dell’albergo. “Abbiamo provato ad acquistare un soggiorno presso l’Hotellerie de Mascognaz scoprendo che, nonostante la struttura disponga solo di 28 unità abitative, stanze e chalet nelle prossime settimane sono ancora libere e perfettamente prenotabili – spiega il Codacons -. Utilizzando nella giornata di ieri (1 febbraio) i siti specializzati in prenotazioni alberghiere è emerso ad esempio che per un soggiorno delle date 5-6 febbraio 2024 sono disponibili diverse soluzioni (camera classica, camera superior, Junior suite, Suite, Suite presidenziale). Stessa cosa se si vuole soggiornare il 7-8 febbraio. Camere disponibili anche il 9-10 febbraio, e l’intero periodo che va dal 12 al 16 febbraio”.

“Disponibilità di emergono anche nel periodo che va dal 9 al 22 marzo 2024 – prosegue il Codacons -. Lo stesso sito dell’hotel, nella pagina dedicata alle prenotazioni, conferma la possibilità di acquistare soggiorni nelle prossime settimane. Non solo non ci sarebbe stato nessun boom delle prenotazioni a seguito della pubblicità alla struttura fatta dall’influencer, ma l’unico ‘effetto Ferragni’ finora accertato sembra essere la valanga di critiche e commenti negativi lasciati dagli utenti sulla pagina dell’hotel – afferma il Codacons, che annuncia ora un altro passo. A seguito dei tanti dubbi sollevati dai cittadini, abbiamo deciso di presentare una istanza d’accesso all’Hotellerie de Mascognaz, affinché fornisca i documenti circa il pagamento del soggiorno da parte della Ferragni, per capire la natura dei rapporti tra l’influencer e l’hotel e quale tariffa sia stata applicata all’imprenditrice digitale per i servizi fruiti”.

