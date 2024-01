Dopo le critiche per averla ospitata è boom di prenotazioni all'Hotellerie de Mascognaz, rivela Gambero Rosso

Nonostante le polemiche e le inchieste giudiziarie che l’hanno travolta per il pandoro Balocco, la bambola Trudi e le uova di Pasqua, Chiara Ferragni continua a mantenere il suo potere di influencer rgalando popolarità, questa volta, all’Hotellerie de Mascognaz. L’albergo di Champoluc, in un primo momento, investito da critiche e attacchi sui social dopo avere ospitato l’influencer in una suite – come rivelato da Gambero Rosso – si prepara a recuperare proprio grazie alla Ferragni che ha postato su Instagram le sue foto in albergo e descrivendo il soggiorno meraviglioso: “Spent such a beautiful weekend at @hotellerie_de_mascognaz, a dislocated hotel restored on an ancient village from 1300 in Ayas valley in the middle of nowhere”. Da quel momento in poi i social dell’Hotellerie hanno guadagnato diecimila nuovi follower in meno di 24 ore ventiquattr’ore e tantissime richieste di prenotazione, fa saper l’ufficio stampa dell’albergo. A dimostrazione che Chiara Ferragni funziona ancora.

