Scoperta della Guardia di Finanza grazie al fiuto dei cani antidroga

Stava trasportando oltre 125 chilogrammi di hashish verso la Sicilia, quando è stato fermato dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria per un controllo. Grazie al fiuto di due cani antidroga, è stato così scoperto l’ingente quantitativo di stupefacente che, venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro. La droga era contenuta in panetti nascosti in sei borsoni neri. L’uomo, fermato a bordo di un’autovettura utilitaria, è un 46enne della provincia di Roma. È stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e condotto nella Casa Circondariale Arghillà di Reggio Calabria.

