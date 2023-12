Guardia finanza individua responsabile dell'episodio avvenuto il 13 ottobre

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato, su ordine del gip che ha agito su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, il 50enne Emilio Minniti accusato di tentato omicidio aggravato da attività mafiosa, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. La cattura rappresenta l’epilogo di un’indagine che ha consentito di individuare il presunto autore di un tentato omicidio avvenuto il 13 ottobre scorso a Reggio Calabria.

La vittima, Gioiele Carmelo Mangiola di 38 anni, fu raggiunta da 4 colpi di pistola mentre si trovava per strada, venendo ferita gravemente in quello che apparve subito un agguato in stile mafioso. Nel corso delle indagini, il Nucleo Polizia Economico Finanziario si è avvalso del supporto dei militari della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria e della Sezione Aerea di Lamezia Terme.

