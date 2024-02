Lo fa sapere il sito 'Tuttoscuola' facendo riferimento alle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini

Si parla ancora del caso Ilaria Salis. “In realtà il ministro può dormire sonno tranquilli: la militante antifascista di Monza, infatti, si è laureata in Lettere e ha solo svolto saltuariamente qualche supplenza alle medie“. Lo fa sapere il sito ‘Tuttoscuola’ facendo riferimento alle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini che aveva dichiarato che “se fosse dichiarata colpevole sarebbe incompatibile con l’insegnamento in una scuola elementare”. “Ilaria Salis non lavora come maestra in una scuola primaria, mentre ha svolto delle supplenze brevi in una scuola secondaria di primo grado, ovvero alla scuola media, come docente di Lettere. E non è neanche un’insegnante precaria con contratto annuale (fino al termine delle lezioni o fino al 31 agosto), ma ha fatto supplenze occasionali fino all’anno scorso”, conclude ‘Tuttoscuola’.

