Il ministro aveva diffuso informazioni sulla sua partecipazione alle violenze contro un banchetto della Lega, vicenda per la quale la 39enne è stata assolta

Il padre di Ilaria Salis, Roberto, ha deciso di querelare il ministro Matteo Salvini. Il ministro aveva diffuso informazioni sull’attacco a un banchetto della Lega, vicenda per la quale la 39enne è stata assolta.

Salis è pronto alla querela per diffamazione in merito alle dichiarazione rese dal leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture sulla partecipazione della figlia alle violenze contro un gazebo di partito a Monza. “Si farà dare una Procura dalla figlia Ilaria” spiegano i legali della famiglia Eugenio Losco e Mauro Straini. Roberto Salis ha intenzione di querelare anche Alessandro Sallusti e altri giornalisti che hanno scritto di una sua partecipazione e una denuncia per un blocco stradale oltre 10 anni fa quando il 58enne era un imprenditore.

La lettera dal carcere

“Avevo un appuntamento fissato in Italia alla fine di marzo per un’ecografia al seno: diversi dottori in Italia mi hanno raccomandato di controllare periodicamente. A metà giugno mi hanno finalmente portato in un ambulatorio dove mi hanno fatto ecografia e mammografia. Io non ho ricevuto nessun referto scritto, che invece è stato consegnato al medico del carcere, a cui sia io sia l’avvocato abbiamo chiesto più volte che il referto sia inviato all’avvocato, ma al momento non gli hanno ancora inviato niente”. Così Ilaria Salis nella lettera inviata il 2 ottobre ai suoi avvocati in Italia, Eugenio Losco e Mauro Straini, durante la carcerazione preventiva in Ungheria. “Oltre alle manette qui ti mettono un cinturone di cuoio con una fibbia a cui legano le manette. Anche i piedi sono legati tra loro: intorno alle caviglie mettono due cavigliere di cuoio chiuse con due lucchetti e unite tra loro da una catena lunga circa 25 centimetri. Poi mettono un’ulteriore manetta a un solo polso, a cui è fissato un guinzaglio di cuoio che all’altezza dell’estremità è tenuto in mano dall’agente della scorta. Tutto questo materiale pesa qualche chilo e la legatura ai piedi permette di fare passi molto corti” scriveva nella missiva, anticipata da LaPresse lo scorso 29 nnovembre. “Legata così ho dovuto salire e scendere diversi piani di scale – scrive Salis – Si rimane legati così per tutta la durata dell’udienza e sono rimasta così legata anche per tutta la durata dell’esame svolta dall’antropologo”. Lo scritto di 18 pagine è stato depositato dagli avvocati nell’ambito del procedimento che riguarda Gabriele Marchesi, il 23enne arrestato a Milano a novembre su mandato d’arresto europeo e del quale l’Ungheria chiede la consegna. La Corte d’appello di Milano deciderà il 13 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata