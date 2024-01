Tajani: "Continua l'impegno contro l'antisemitismo". Comunità ebraica di Milano: "Da Schlein nessuna parola"

Era il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche arrivarono nella città di Oświęcim (nell’attuale Polonia) e scoprirono il vicino campo di concentramento e sterminio di Auschwitz. Quella terribile scoperta e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista. Dal 2005 le Nazioni Unite hanno quindi scelto il 27 gennaio come data per ricordare l’Olocausto.

In questi giorni in Italia si sono susseguite diverse polemiche, relative soprattutto all’organizzazione di manifestazioni pro Palestina in diverse città proprio nel Giorno della Memoria. Dopo le critiche da parte delle Comunità ebraiche, è arrivata la circolare del dipartimento di Pubblica sicurezza che ha invitato le questure a valutare il rinvio dei cortei a un’altra data.

La Russa: “Ripudiare razzismo e antisemitismo”

“In occasione del Giorno della Memoria desidero rinnovare il sentimento di sincera vicinanza al popolo ebraico e inchinarmi alla memoria di chi non c’è più. La Shoah è senza ombra di dubbio il male assoluto, una tragedia immane, il simbolo di un odio bestiale che mai più deve ripetersi. E’ necessaria, anzi indispensabile, una memoria condivisa che ripudi con forza ogni forma di odio, di razzismo, di antisemitismo e antisionismo. Il Giorno della Memoria e i crimini della Shoah devono entrare nella quotidianità, nelle scuole, nel cuore dei giovani, perché ogni giorno dell’anno sia il Giorno della Memoria”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Salvini: “Ddl Lega contro rigurgiti antisemitismo”

“Questo Giorno della Memoria non è come tutti gli altri: l’orrore della Shoah ha trovato nuova eco nei crimini mostruosi del 7 ottobre contro inermi cittadini ebrei ad opera dei tagliagole islamici di Hamas. Stupri, decapitazioni, massacri con dettagli indicibili”. Lo scrive su X il vice premier, Matteo Salvini, che aggiunge: “Una nuova ondata di antisemitismo si è diffusa in Europa: la Lega l’ha contrastata e la contrasterà in ogni modo, con denunce e mozioni in tutte le sedi istituzionali, nazionali e internazionali. È di ieri il nostro disegno di legge, presentato grazie all’aiuto dell’Unione Associazioni Italia-Israele, per adottare concretamente nel nostro Paese le misure contro l’antisemitismo e la sua definizione in tutte le sue forme, come prevede la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)”.”Stiamo con Israele, baluardo di democrazia e libertà, con il suo diritto ad esistere e difendersi, senza se e senza ma. Grottesche e inqualificabili le accuse di “genocidio”, tanto più in un giorno come questo. Dalla parte del popolo ebraico, contro il terrorismo islamista, contro chi soffia sul conflitto, per l’obiettivo finale di una convivenza pacifica tra due popoli in due stati, senza che qualcuno possa più avanzare l’odiosa intenzione di cancellare Israele dalla carta geografica”, conclude Salvini.

Tajani: “Italia al fianco di Israele contro antisemitismo”

Oggi, in occasione del Giorno della Memoria, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, On. Antonio Tajani, ha affermato: “L’Italia è in prima linea, a fianco di Israele, contro l’antisemitismo: l’ho ribadito alle Autorità israeliane negli incontri che ho avuto a Gerusalemme nei giorni scorsi. Non possono essere in alcun modo tollerati questi vergognosi rigurgiti di antisemitismo che si stanno diffondendo come conseguenza del conflitto in corso: quest’anno, ancora di più, abbiamo il dovere di contrastarli ovunque, in ogni modo, e di intensificare gli sforzi tesi a preservare la Memoria della Shoah”.(

Grillo: “Viviamo in un momento di antisemitismo, dimenticare per perdonare”

Anche Beppe Grillo commemora il 27 gennaio. “Viviamo in un momento di reminiscenza di odio, di razzismo, di antisemitismo, che continuamente è alimentata alle nuove generazioni. Bisognerebbe avere il coraggio di interrompere questo ciclo distruttivo”, ha scritto sui social il fondatore del Movimento Cinque Stelle che poi ha pubblicato un video in cui spiega: “Come si fanno a capire i dolori che hanno passato queste persone? Se faccio riferimento a mio padre, che era un ‘ragazzo del ’99’ nella Prima Guerra Mondiale, un cosa tremenda, o mio nonno, ufficiale di macchina silurato tre volte, e alla terza volta è stato 5 o 6 giorni in mare, nell’acqua, coi suoi compagni mangiati dagli squali. Quando io e mio fratello chiedevamo a mio padre e mio nonno di raccontarci delle cose, cosa avessero patito, cosa era successo, gli squali, le trincee…non c’è stato verso di smuoverli su nessun ricordo. Quando domandavamo, la risposta era sempre la stessa: non potete capire. E da questo ho capito che certi dolori sono talmente enormi, talmente devastanti che sono incomunicabili. Oggi viviamo in un momento di reminiscenza di odio, di razzismo, di antisemitismo, che è continuamente alimentata alle nuove generazioni, proprio per questo tramandarsi questi ricordi di popoli che si sono magari scannati mille anni fa, 500 anni fa. E propongono sempre queste cose alle nuove generazioni. Bisognerebbe avere il coraggio di interrompere questo ciclo distruttivo. Bisognerebbe avere il coraggio di dimenticare per poter perdonare. Perdonare non è impossibile, la cosa più difficile è dimenticare, per poter passare alle nuove generazioni degli altri valori. E allora io propongo che ci sia anche il Giorno della dimenticanza e del perdono”.

Calderone: “Abbiamo il dovere di diventare testimoni del valore dell’inclusione”

“Il 27 gennaio rappresenta non solo un giorno di commemorazione per tener viva la memoria delle vittime della Shoah, ma anche una occasione di riflessione per ciascuno di noi sulla fase più buia della storia del ‘900. Con l’esaurirsi delle testimonianze dirette di quella immane tragedia, l’impegno di noi tutti a custodire e tramandare la memoria deve essere ancora più convinto affinché le nuove generazioni conoscano ed orrori simili non accadano mai più”. Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. “Abbiamo tutti il dovere di diventare testimoni del valore dell’inclusione in ogni ambito della vita, a partire dal lavoro. Come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sento forte la responsabilità di promuovere il contrasto ad ogni tipo di discriminazione”, ha aggiunto.

Tajani: “Continua impegno contro antisemitismo”

“Oggi ricordiamo tutte le vittime dell’olocausto, la pagina più buia della storia. Continueremo ad impegnarci per prevenire ogni forma di antisemitismo”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Comunità ebraica Milano: “Da Schlein nulla contro antisemitismo”

“La segretaria del Pd Schlein dice di non vendere le armi a Israele, mentre dovrebbe dire una parola netta contro l’antisemitismo. A sinistra, l’unico a essersi schierato è Fassino. Mentre il capo del governo parla molto chiaramente, da sinistra tutto tace. Ci aspettavamo solidarietà forte dopo il 7 ottobre, chiedevamo una parola dura contro l’antisemitismo dalla sinistra. Ma questa parola non arriva”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, che si dice soddisfatto per il rinvio del corteo pro Palestina: “Il ministro Piantedosi ha preso una decisione non facile, di cui lo ringrazio, il mio plauso va al governo, ai ministri. Nel giorno della Shoah non si possono usare le parole di Primo Levi per ragioni diverse da quelle per cui furono scritte. Sarebbe stato uno sfregio”.

