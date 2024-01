Così il Presidente della Repubblica nel suo discorso alla commemorazione

“Coloro che hanno sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla terra sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno stato”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso in occasione del Giorno della Memoria. “Guardiamo a Israele come un Paese a noi vicino e pienamente amico, oggi e in futuro“, ha aggiunto Mattarella, “siamo e saremo sempre impegnati per la sua sicurezza”. L’inquilino del Quirinale si è detto anche vicino “alla popolazione civile nella Striscia di Gaza“, paventando il rischio che una reazione con così drammatiche conseguenze “possa far sorgere nuove leve di risentimenti e di odio”.

