Pechino impedisce a 4 politici neozelandesi di entrare in Cina: hanno visitato Taiwan

Pechino ha vietato a quattro parlamentari neozelandesi di recarsi in Cina per un anno e ha chiesto loro di scusarsi per aver visitato Taiwan durante un viaggio parlamentare. La Cina ha già colpito in passato i parlamentari di altri paesi con sanzioni relative ai contatti con l’isola, ma è la prima volta che ciò accade per i parlamentari neozelandesi, ha affermato il governo di Wellington.

Negli ultimi anni Pechino ha aumentato la pressione su Taiwan, che rivendica come proprio territorio. Due parlamentari contattati dall’Associated Press giovedì hanno respinto la richiesta di scuse, mentre non è stato possibile mettersi in contatto con gli altri due. Il governo neozelandese ha dichiarato che esprimerà la propria preoccupazione riguardo ai divieti di viaggio a Pechino.

I parlamentari hanno visitato Taipei a maggio, come fanno “da decenni”, ha affermato in una dichiarazione un portavoce del ministro degli Esteri Winston Peters. Pechino sostiene che Taiwan non abbia il diritto di intrattenere relazioni estere e considera le visite di legislatori stranieri sull’isola come una sfida alle rivendicazioni di sovranità della Cina. Il portavoce di Peters ha affermato che la visita dei funzionari “non è in contrasto con la politica della Nuova Zelanda sulla ‘Cina unica’”, che include il riconoscimento della rivendicazione di Pechino secondo cui Taiwan è una provincia della Cina. La Nuova Zelanda non figura tra le 12 nazioni al mondo che intrattengono relazioni diplomatiche con il governo di Taiwan.