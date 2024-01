La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere sabato 27 alle 15

Il corteo pro-Palestina che si sarebbe dovuto tenere a Milano sabato 27 gennaio, in concomitanza con il Giorno della Memoria delle vittime dell’Olocausto, sarà spostato a domenica 28 dietro indicazione delle autorità di pubblica sicurezza. “Comunichiamo lo spostamento della manifestazione a domenica 28, nel rispetto dell’ordinanza stabilita delle autorità italiane“, si legge in un post Instagram dell’Associazione dei palestinesi in Italia, promotrice della manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere sabato con partenza alle 15 da piazzale Loreto. Invece del corteo si terrà invece una conferenza stampa “per chiarire le motivazioni dello spostamento”.

