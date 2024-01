Il legale Mauro Trogu: “Sono fiducioso”

“Sono fiducioso”. Così Mauro Trogu, il legale di Beniamino Zuncheddu, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano cosa si aspettasse dalla sentenza in corte d’appello. Zuncheddu è stato condannato all’ergastolo per la strage di Sinnai e oggi, dopo 32 anni, potrebbe vedere ribaltata la sentenza. “Gli elementi raccolti depongono tutti a favore dell’accoglimento della richiesta di revisione”, ha aggiunto l’avvocato, che ha spiegato anche come non ci siano “elementi a carico di Beniamino che siano rimasti in piedi dal ’91 a oggi”. “Beniamino, sulla giornata di oggi, dice che finalmente finisce un incubo”, aggiunge Irene Testa, garante regionale della Sardegna per le persone private della libertà personale. “Questa sera forse gioiremo per Beniamino, per l’assoluzione. Ma non c’è da stare molto allegri per una giustizia che arriva dopo 33 anni”, ha sottolineato la garante, che infine si augura “una riforma della Giustizia” per evitare altri casi simili nelle carceri italiane.

