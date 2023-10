Manifestazione a piazzale Clodio: "Giustizia per Beniamino"

Un manifestazione, davanti al tribunale di piazzale Clodio a Roma, per la causa di Beniamino Zuncheddu, in carcere da 32 anni e mezzo dopo essere stato condannato all’ergastolo per la strage del 1991 a “Cuili is Coccus” a Sinnai, in Sardegna, dove vennero uccisi tre pastori. “Beniamino è innocente: Liberatelo”, “Giustizia per Beniamino” e : “Liberate Beniamino”. Sono gli slogan che campeggiavano sugli striscioni che hanno esposto una cinquantina di sostenitori della causa, per la riapertura del processo, arrivati dalla Sardegna.

Proprio adesso, infatti, è in corso, davanti ai giudici della IV sezione della Corte di Appello di Roma, un’udienza per la riapertura del processo. Davanti ai magistrati, verranno riascoltati alcuni testimoni che accusarono il pastore che si è sempre proclamato innocente. Tra i testi, che verranno riascoltati, c’è il superstite della strage, il testimone chiave del primo e il poliziotto che ha svolse le indagini. Nei prossimi mesi, ci saranno le richieste della procura generale, della difensori e poi verrà emessa la sentenza.

